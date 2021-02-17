Генпрокурор заявляет о беспристрастности следствия по делу «Белгазпромбанка»

Генеральная прокуратура осуществляла надзор за объективностью и беспристрастностью следствия по делу «Белгазпромбанка». Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед. Видеоролик его общения с государственными СМИ опубликован в телеграм-канале Генпрокуратуры.

«Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения, — сказал Швед. — Сегодня можно отметить следующее: что следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, собран достаточно огромный, большой массив доказательств убедительных, свидетельствующих о том, что это абсолютно коррупционная тема. Это чистой воды уголовщина. Ни больше, ни меньше. Практически все обвиняемые признали свою вину, дали признательные показания, кроме Бабарико, сотрудничают со следствием».

Дело «Белгазпромбанка» возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность главы правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

Процесс по делу «Белгазпромбанка» начался 17 февраля и будет проходить в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест».

Следует отметить, что негосударственные СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.

При этом ранее высшие должностные лица неоднократно заверяли, что суд над Бабарико будет открытым. Так, председатель КГБ Иван Тертель, выступая в декабре перед коллективом «Гродно Азота», заявил: «Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто».

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