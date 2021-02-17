В Беларуси при поддержке ЕС стартовал конкурс для предпринимателей

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» начал принимать заявки на конкурс предпринимательских инициатив.

Конкурс пройдет не по всей стране, а в 12 определенных районах.

Это Березовский и Кобринский районы (Брестская область), Браславский и Оршанский районы (Витебская область), Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы (Гомельская область), Лидский район (Гродненская область), Борисовский и Молодечненский районы (Минская область), Быховский и Кличевский и районы (Могилевская область).

«В рамках проекта мы стремимся поддержать предпринимательские инициативы, направленные на внедрение и развитие передовых для пилотных районов бизнес-моделей, которые способствуют устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения регионов», — сообщила национальный координатор проекта, начальник управления имущественных отношений Минэкономики Ирина Бабаченок.

Участвовать в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица частной формы собственности из Беларуси. При этом они должны находиться на территории районов, где объявлен конкурс.

Победители конкурса получат поддержку не деньгами, а в виде товаров, работ и услуг, которые нужны для реализации их предпринимательской инициативы, на сумму до 25 тысяч долларов.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте www.prospring.by . Заявки принимаются по 30 марта.

Первые 240 заявителей получат индивидуальные дистанционные консультации экспертов. Помощь экспертов позволит бизнесменам детально проанализировать и лучше представить свою бизнес-идею.

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Евросоюзом и ООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси.