В Беларуси при поддержке ЕС стартовал конкурс для предпринимателей
Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» начал принимать заявки на конкурс предпринимательских инициатив.
Конкурс пройдет не по всей стране, а в 12 определенных районах.
Это Березовский и Кобринский районы (Брестская область), Браславский и Оршанский районы (Витебская область), Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы (Гомельская область), Лидский район (Гродненская область), Борисовский и Молодечненский районы (Минская область), Быховский и Кличевский и районы (Могилевская область).
«В рамках проекта мы стремимся поддержать предпринимательские инициативы, направленные на внедрение и развитие передовых для пилотных районов бизнес-моделей, которые способствуют устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения регионов», — сообщила национальный координатор проекта, начальник управления имущественных отношений Минэкономики Ирина Бабаченок.
Участвовать в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица частной формы собственности из Беларуси. При этом они должны находиться на территории районов, где объявлен конкурс.
Победители конкурса получат поддержку не деньгами, а в виде товаров, работ и услуг, которые нужны для реализации их предпринимательской инициативы, на сумму до 25 тысяч долларов.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте
Первые 240 заявителей получат индивидуальные дистанционные консультации экспертов. Помощь экспертов позволит бизнесменам детально проанализировать и лучше представить свою бизнес-идею.
Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Евросоюзом и ООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси.