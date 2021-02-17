Посольства западных стран в Беларуси осудили преследование в стране журналистов и правозащитников

Преследование в Беларуси правозащитников, журналистов и профсоюзных активистов является неприемлемым. Об этом говорится в совместном заявлении представительства Евросоюза (от имени стран ЕС) и посольств США, Великобритании и Швейцарии.

«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться, — отмечается в заявлении. — Власти преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов. Вчера по всей стране прошли обыски в домах и офисах не менее тридцати активистов, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов. Это неприемлемо».

В заявлении подчеркивается, что белорусов «преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов».

«Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении, — говорится в заявлении. — Мы продолжим координировать наши меры в отношении ситуации с правами человека в стране. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси».

16 февраля обыски прошли в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах страны. Сколько человек задержано, пока неизвестно, поскольку во время обысков массово изымались компьютеры и телефоны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации «Международная амнистия», белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано в комментарии БелаПАН отметил, что ЕС «постоянно занимается ситуацией с правами человека в Беларуси». Он напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции в отношении 84 физических и 7 юридических лиц, которых считает ответственными за фальсификации выборов и репрессии против мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов.

«Любые дальнейшие санкции будут приняты Советом ЕС единогласно, — сказал Стано. — В ЕС твердо убеждены в том, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли народа Беларуси — это единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси».