Соболенко и Мертенс вышли в финал женского парного разряда Australian open

В финале женского парного разряда первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» белорусско-бельгийский дуэт встретится с чешским.

Фото с сайта gotennis.ru

В полуфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс переиграли американо-нидерландскую пару Николь Меликар/Деми Шуурс — 7:5, 6:4.

Их соперницами в главном матче в борьбе за титул станут представительницы Чехии Барбора Крейчикова/Катержина Синякова, которые были синее Дарии Юрак и Нины Стоянович (Хорватия/Сербия) — 3:6, 6:2, 6:4.