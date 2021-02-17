Соболенко и Мертенс вышли в финал женского парного разряда Australian open

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В финале женского парного разряда первого в этом сезоне турнира из серии «Большого шлема» белорусско-бельгийский дуэт встретится с чешским.

Фото с сайта gotennis.ru

В полуфинале Арина Соболенко и Элизе Мертенс переиграли американо-нидерландскую пару Николь Меликар/Деми Шуурс  — 7:5, 6:4.

Их соперницами в главном матче в борьбе за титул станут представительницы Чехии Барбора Крейчикова/Катержина Синякова, которые были синее  Дарии Юрак и Нины Стоянович (Хорватия/Сербия) — 3:6, 6:2, 6:4.
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Тэги: Australian Open женский теннис Персона: Арина Соболенко Элизе Мертенс Город: Мельбурн

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