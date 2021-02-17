Прихожане покинули здание церкви «Новая жизнь», судебные исполнители в сопровождении милиции проводят опись имущества

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Судебные исполнители в сопровождении милиции вошли в здание молитвенного дома общины христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» на улице Ковалева в Минске после того, как коммунальные работники вскрыли дверь, сообщил БелаПАН администратор церкви Виталий Антончиков.

«На данный момент ситуация такая, что они спилили дверь и всей толпой, человек 25 или 30, вошли в здание, — сообщил он около 11:50. — В здании все это время находились наши люди, которые молились за эту ситуацию. Они (сотрудники органов. — БелаПАН) потребовали микрофон и попросили всех людей покинуть помещение, иначе все поедут на «сутки». Естественно, людям сказали, чтобы они не подвергали себя опасности, те просто вышли».

«Люди вышли, все стоят возле церкви, а они (милиция и судебные исполнители. — БелаПАН) все в церкви. Меня — представителя церкви — в здание почему-то не пускают, хотя говорят, что уже описывают имущество. Не понимаю, почему на опись не приглашают представителя», — сказал Антончиков.

 

 

В конце прошлого года управление принудительного исполнения вынесло общине протестантской церкви «Новая жизнь» очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить здание бывшего коровника площадью 1621 кв. м по улице Ковалева, 72. Взыскателем, согласно документу, является ЖРЭО Московского района столицы.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января 2021 года в 11:00. На 10:00 дня выселения церковь объявила молитвенное служение, на которое собралось около 200 прихожан. Судебные исполнители, явившиеся точно в указанное ими время вместе с представителями ЖРЭО, в здание заходить не стали. Они уточнили, намерена ли община выселяться, и, получив отрицательный ответ, составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.

19 января община получила повестку, которой управление принудительного исполнения обязало представителей церкви явиться 1 февраля в связи с нарушением предписания суда о выселении.

1 февраля судебные исполнители составили новый административный протокол по факту нарушения предписания суда о выселении общины из здания, однако пастор Вячеслав Гончаренко его не подписал. Администратор церкви Виталий Антончиков тогда сообщил БелаПАН, что судебные исполнители намерены предпринять очередную попытку выселения общины 17 февраля.
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Тэги: Новая жизнь Персона: Виталий Антончиков Город: Минск

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