В Беларусь возвращаются сибирские морозы — объявлен желтый уровень опасности
Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь ближайшей ночью.
Как сообщает Белгидромет, в ночные и утренние часы 18 февраля местами по стране столбик термометра понизится до -25..-26°С.
На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
Читать также:
Как не замерзнуть, когда на удице мороз Синоптики: минувший год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений Снежный шторм накрыл Испанию: на Пиренеи пришла сибирская зима
Только самые важные новости в нашей группе в