В Беларусь возвращаются сибирские морозы — объявлен желтый уровень опасности

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Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь ближайшей ночью.

Как сообщает Белгидромет, в ночные и утренние часы 18 февраля местами по стране столбик термометра понизится до -25..-26°С.

На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

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Тэги: прогноз погоды морозы

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