Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

Большая очередь образовалась сегодня у входа в здание суда Московского района Минска, где начинается рассмотрение дела Виктора Бабарико.

Однако в здание суда пропустили далеко не всех, хотя заявлялось, что процесс будет открытым.

В зал суда сумели попасть некоторые родственники и коллеги обвиняемых, но большинство желающих наблюдать за процессом остались на улице.

Ранее в аккредитации на процесс было отказано негосударственным СМИ. При этом в зале суда сейчас работают представители государственных телеканалов и агентства БЕЛТА.

Фото Вадима Замировского