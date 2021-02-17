Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

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Большая очередь образовалась сегодня у входа в здание суда Московского района Минска, где начинается рассмотрение дела Виктора Бабарико.

Однако в здание суда пропустили далеко не всех, хотя заявлялось, что процесс будет открытым.

В зал суда сумели попасть некоторые родственники и коллеги обвиняемых, но большинство желающих наблюдать за процессом остались на улице.

Ранее в аккредитации на процесс было отказано негосударственным СМИ. При этом в зале суда сейчас работают представители государственных телеканалов и агентства БЕЛТА.

 

 

Фото Вадима Замировского
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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико Анатолий Лебедько Андрей Дмитриев Город: Минск

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