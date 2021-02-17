Глава МИД Великобритании осудил массовые обыски у белорусских журналистов и правозащитников

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб осудил массовые обыски у белорусских журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси.

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«Я осуждаю задержания, осуществленные режимом Лукашенко в отношении СМИ и правозащитных организаций, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов — лауреата первой канадско-британской премии за свободу СМИ. Эти нелепые попытки подавить тех, кто разоблачает нарушения прав человека, лишь укрепляют режим в статусе изгоя», — написал он в «Твиттере».

16 февраля обыски прошли в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах страны. Сколько человек задержано, пока неизвестно, поскольку во время обысков массово изымались компьютеры и телефоны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, ОБСЕ, организации «Международная амнистия», белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.

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