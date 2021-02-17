Фотофакт. Конвой доставил в суд Виктора Бабарико

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Появились первые кадры из суда, куда доставили экс-претендента в президенты Виктора Бабарико.

Сегодня в здании суда Московского района столицы начался процесс по так называемому «делу «Белгазпромбанка», одним из фигурантов которого является политзаключенный Виктор Бабарико.

Дело «Белгазпромбанка» возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность главы правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

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Тэги: дело Белгазпромбанка репрессии Персона: Виктор Бабарико Город: Минск

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