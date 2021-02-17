Почему в Беларуси выросли цены

Увеличение инфляции в годовом выражении в январе обусловлено отменой льготной ставки НДС на отдельные товары, в том числе на социально значимые. Об этом говорится в аналитическом обзоре Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Инфляция за прошедшие 12 месяцев составила 7,7%.

Как сообщили в МАРТ, индекс потребительских цен на социально значимые товары (ИПЦ СЗТ) в годовом выражении составил 5,9%.

Наибольший вклад в годовой ИПЦ СЗТ оказало повышение цен на лекарственные препараты на 4,6% (обусловило вклад в годовой прирост ИПЦ СЗТ 1,6 процентного пункта), маргарин и консервы из рыбы.

Также на рост цен повлияло удорожание импортируемых товаров (за год мировые цены на продовольствие увеличились на 8,8%, в РФ — на 7%, в том числе на плодово-овощную продукцию — на 16,3%). Произошло повышение отпускных цен отечественными производителями (ввиду удорожания стоимости сырья и материалов в производстве), в результате чего подорожали яйца, молоко и молочные продукты, а также мясо и мясопродукты.

В январе отмечено замедление роста цен на СЗТ за счет плодово-овощной группы (их вклад в прирост ИПЦ СЗТ снизился с 1,2 п.п. в декабре 2020 года до 0,5 п.п. в январе 2021 года).

За месяц цены на СЗТ в среднем увеличены на 1,3%. Наибольший вклад в прирост ИПЦ СЗТ за месяц, помимо лекарственных средств, оказало удорожание импортируемых рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1,8% (вклад в ИПЦ СЗТ за месяц — 0,05 п.п.); масел и жиров в среднем на 2% (0,1 п.п.). «Во многом за счет роста цен на масло растительное на 3,9 процента, которое также практически не производится в стране», — пояснили в МАРТ.

Овощи (например, картофель, свекла) за счет затрат организаций на их хранение в январе в среднем подорожали на 8,3% (вклад в ИПЦ СЗТ — 0,19 п.п.).

«Вместе с тем на отдельную плодово-овощную продукцию (огурцы и яблоки), ввозимую в настоящее время в страну, отмечается снижение цен в среднем на 2,4% на фоне ужесточения подходов к регулированию цен импортеров СЗТ», — отметили эксперты ведомства.

Постоянно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 0,6%, их прирост за 12 месяцев составил 7,3%. В январе подорожало автомобильное топливо (порядка 1,1% за месяц) и сжиженный газ в баллонах (на 1,3%). Повышены цены на табачные изделия (на 5,4%) и водку (на 2%) «вследствие необходимости компенсации увеличения с 1 января ставок акцизов».

ИПЦ СЗТ — один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный правительством в 2021 году, который рассчитывается Белстатом по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты. Рост цен на социально значимые товары в 2021 году должен составить не более 4,9% (декабрь к декабрю).