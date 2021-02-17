Лукашенко предоставил компании «Энерго-ОИЛ» исключительное право на импорт нагреваемого табака

Компания «Энерго-ОИЛ» станет единственным импортером в Беларусь некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS). Это следует из опубликованного указа, который подписал Александр Лукашенко.

«Предоставить до 31 декабря 2028 года СЗАО «Энерго-ОИЛ» право на реализацию исключительного права государства на осуществление импорта некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS), классифицируемых кодом 2403 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, используемых в системах для потребления табака (IQOS)», — говорится в указе.

Указ подписан «в целях создания дополнительных условий для оборота табачных изделий».

Компания «Энерго-ОИЛ» на территории Беларуси является официальным дистрибьютором табачной продукции Philip Morris International, c 2019 года запустила продажи системы для потребления табака IQOS. Кроме этого, компания является единым оператором в республике по продаже табачных изделий ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман».

Компания «Энерго-ОИЛ» принадлежит бизнесмену Алексею Олексину, однако из документов «МТБанка», который также принадлежит этому предпринимателю, следует, что он переписал активы на своих сыновей. Аналитики считают, что это может быть связано с введением западных санкций. В прошлом году компания «Синезис», к которой имел отношение Олексин, попала в третий пакет санкций Евросоюза.

Третий пакет санкций был принят 17 декабря. В него включены как физические, так и юридические лица, которые, по мнению Брюсселя, аффилированы с государством. В список попали ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», главное хозяйственное управление Управления делами президента Республики Беларусь, ООО «Синезис», OAO «АГАТ — электромеханический завод», OAO «140 ремонтный завод» и OAO «Минский завод колесных тягачей».