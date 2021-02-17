Власти утверждают, что доходы белорусов в 2020 году выросли

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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2020 году выросли на 4,6% к уровню 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет.

В январе 2020 года рост доходов составил 6,8% к январю 2019-го, в январе-феврале — 7,1%, январе-марте — также 7,1%, январе-апреле — 5,7%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 5,4%, январе-августе — 5,2%, январе-сентябре — 4,9%, январе-октябре — 4,6%, январе-ноябре — 4,4%. Таким образом, рост за декабрь ускорился на 0,2 процентного пункта.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) — 23%, доходы от собственности и прочие — 4,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В 2019 году реальные денежные доходы населения увеличились на 6% к уровню 2018 года. По прогнозам властей, в 2019 году они должны были вырасти не менее чем на 3,4%, в 2020-м — не менее чем на 2,4%.

По итогам 2018 года реальные денежные доходы населения увеличились на 7,9%, 2017-го — на 2,8%. Рост доходов начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.

В 2021 году прирост реальных располагаемых денежных доходов населения определен властями на уровне 1,6% к 2020 году.

Как заявил Александр Лукашенко, выступая 11 февраля на VІ Всебелорусском народном собрании, за прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила 1.200 рублей.

«Может, это и немного, и конечно, немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, льготы по транспорту, льготы по школьному питанию, уже названные бесплатные образование и медицина», — сказал он.
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