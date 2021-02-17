В Минске начинается суд над Виктором Бабарико

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Сегодня в Верховном суде начнется рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, а также топ-менеджеров банка. Белорусским негосударственным СМИ в аккредитации на освещение процесса отказано.

Дело «Белгазпромбанка» возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность главы правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.

18 июня задержали Виктора Бабарико — основного соперника Александра Лукашенко в предвыборной кампании. Бывшему банкиру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса (получение взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере).

Топ-менеджерам «Белгазпромбанка» Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, Алексею Задойко и Сергею Добролёту было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 УК, учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку — по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

Предварительное заседание по делу прошло 4 февраля. Его назначили в связи с тем, что Бадей, Добролёт, Кузьмич, Ильясюк, Шабан и Кобяк заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. По сообщению пресс-службы Верховного суда, на заседании прокурор подтвердил выполнение ими «обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем». Бабарико на заседании не присутствовал, так как не признает вины и договоренностей со следствием не заключал. Бабарико убежден в политической подоплеке дела, правозащитники признали его политзаключенным.

Процесс по делу «Белгазпромбанка» будет проходить в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест».

Следует отметить, что негосударственные СМИ не смогли попасть и на предварительное заседание по делу. Здание суда в тот день было закрыто для посетителей и окружено металлическими ограждениями, вокруг дежурили силовики.

Однако ранее высшие должностные лица неоднократно заверяли: суд над Бабарико будет открытым. Так, председатель КГБ Иван Тертель, выступая в декабре перед коллективом «Гродно Азота», заявил: «Кукловодов российских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто».

Бывший член инициативной группы Бабарико Юрий Воскресенский в эфире телеканала СТВ приводил высказывания Лукашенко на его резонансной встрече с политзаключенными в СИЗО КГБ в октябре прошлого года. «Когда Виктор спросил: «Что со мной?», президент сказал: «С тобой все просто, я не хочу, чтобы ты сидел, поэтому верни деньги украденные — и не будешь сидеть». На это Бабарико парировал, что информация об украденных им деньгах не соответствует действительности, он ничего не присваивал. Тогда Лукашенко заявил: «Кто что присваивал, будет видно на открытом суде», — рассказал Воскресенский.

Накануне суда, 16 февраля, Виктор Бабарико передал свое обращение белорусам, в котором призвал их не сдаваться. «Для многих из нас этот год стал годом победы — победы над рабством собственной души. На протяжении многих лет нас не вели за цивилизацией. Нам внушали мысль, что белорусы — народ, который ходит под плеткой. Что мы не способны самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свое будущее. Но даже на закатанной в бетон дороге прорастает жизнь. Так в Беларуси выросло поколение людей с новым взглядом на себя, на страну и на будущее», — говорится в обращении.

«Все те, кто остался в заложниках сегодняшней системы, те, кто принял на себя удары дубинок и ощутил боль и желание «людзьмi звацца», те, кто отдал самое ценное, что есть у человека — жизнь, умоляет вас, чтобы желание свободы не тщетно было принято вами», — подчеркивает Бабарико.

Он убежден в том, что «свет правды» в сердцах людей «нельзя погасить». «Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси», — убежден Виктор Бабарико.
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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Виктор Бабарико

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