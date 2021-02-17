Латушко предупредил РФ, что новое правительство Беларуси оставляет за собой право не платить по долгам, в которые залез режим Лукашенко после 5 ноября

Режим Александра Лукашенко сейчас «отчаянно нуждается в деньгах». И эти деньги «он может попросить только у России». Поэтому Москва должна осознавать последствия, с которыми может столкнуться, когда к власти в Беларуси придет новое правительство. Такое предостережение сделал глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

В своем обращении к Центральному банку РФ, политик напомнил, что долг Беларуси перед Россией «может превысить 14 млрд долларов». По его словам, ЦБР прекрасно знает цену деньгам, равно как и то, сколько уже задолжала Беларусь России.

Он также отметил, что:

сейчас в Беларуси не осталось легитимного органа, имеющего право подписывать кредитные и иные договоры от имени страны. Лукашенко с треском проиграл выборы, срок его полномочий истек 5 ноября 2020 года – после этой даты все его решения и назначения не имеют никакой юридической силы;

новое законное правительство Беларуси оставляет за собой право не исполнять обязательства, которые приняли на себя Лукашенко или его люди после 5 ноября 2020 года;

госдолг Беларуси перед Россией уже 11 млрд долларов. Вы уверены, что Лукашенко сможет отдать все кредиты?

НАУ предлагает учитывать эти факты при принятии решений о финансовой помощи режиму Лукашенко.

«Мы знаем, что Лукашенко намерен попросить еще 3 млрд долларов на строительство БелАЭС. Таким образом, общий долг составит уже 14 млрд. Вы правда хотите подарить столько денег человеку, которого не признает президентом белорусский народ? Должны ли белорусы платить по личным долгам Лукашенко?» — задал риторические вопросы Латушко.