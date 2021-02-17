Лукашенко наградил Рапоту орденом

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Александр Лукашенко наградил государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту орденом Почета.

Как сказано в указе, на который ссылается пресс-служба Лукашенко, этой награды Рапота удостоен за «значительный личный вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов Беларуси и России».

Напомним, согласно статута ордена Почета, кавалерами награды становятся граждане:

  • за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;
  • за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;
  • за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду;
  • за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на ее изготовление;
  • за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения; 
  • за плодотворную государственную и общественную деятельность;
  • за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.

Орденом могут быть награждены организации, воинские части (подразделения), соединения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также коллективы их работников.

Отметим, что это вторая белорусская госнаграда у «союзного» функционера. 8 декабря 2009 года Лукашенко за «значительный вклад в союзное строительство, укрепление дружеских отношений, единство народов Беларуси и России» наградил его орденом Дружбы народов.

Как сообщалось ранее, источники различных СМИ, в т.ч. и Naviny.by, прогнорзируют скорую отставку госсека СГ. Наши собеседники (два чиновника, не связанных между собой) уверяют, что  новым гочударственным сенкретарем Союзного государства будет назначен действующий посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия орден Почета Персона: Григорий Рапота Александр Лукашенко

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