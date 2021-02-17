ОБСЕ призвала Беларусь привести свою политику и практику в соответствие с обязательствами в отношении свободы СМИ и безопасности журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро обеспокоена преследованием журналистов в Беларуси, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«Сегодняшние обыски в офисе Белорусской ассоциации журналистов, самой известной организации по защите свободы СМИ в Беларуси, и в домах ее членов — еще одно тревожное событие для свободы СМИ и свободы слова в стране, — сказала Рибейро. — Это происходит после серии тревожных судебных преследований в отношении сотрудников СМИ и журналистов за последние несколько месяцев».

Рибейро отметила, что с августа 2020 года около 400 журналистов, работающих как на белорусские, так и зарубежные СМИ, подвергались задержанию и преследованию при выполнении своих профессиональных обязанностей, в том числе при освещении акций протеста.

«Я настоятельно призываю власти прекратить эту негативную тенденцию и привести свою политику и практику в соответствие с обязательствами ОБСЕ в отношении свободы СМИ и безопасности журналистов, — сказала Рибейро. — В 2018 году Беларусь поддержала важное решение Совета министров ОБСЕ о безопасности журналистов и присоединилась к другим государствам-участникам в признании того, что правительства играют ключевую роль в создании безопасных условий работы журналистов».

Представитель ОБСЕ также выразила глубокую озабоченность в связи с тем, что не менее 11 журналистов в Беларуси в настоящее время находятся в заключении по уголовным обвинениям, включая Катерину Борисевич, Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову, Андрея Александрова и Юлию Слуцкую.

«Я прошу власти внимательно изучить дела всех арестованных журналистов и полностью соблюдать принципы верховенства закона. Я надеюсь на их быстрое освобождение, — сказала Рибейро. — Мой офис готов предоставить помощь и опыт в решении этих проблемных вопросов, а также в улучшении ситуации со свободой СМИ и безопасности работников СМИ в Беларуси».

Пресс-служба ОБСЕ сообщила, что Рибейро встретилась 16 февраля с постоянным представителем Беларуси в ОБСЕ Андреем Дапкюнасом, чтобы обсудить ситуацию со свободой слова и свободой СМИ в стране.

На встрече Рибейро выразила серьезную обеспокоенность по поводу негативных последствий политических событий в стране для работы СМИ и журналистов, в частности указав на многочисленные случаи запугивания и преследования журналистов.

«Она предложила помощь своего офиса в оказании столь необходимой Беларуси поддержки в решении проблемных вопросов, которые влияют на свободу СМИ в стране и безопасность журналистов, — говорится в сообщении. — Дапкюнас выразил готовность белорусских властей содействовать общению представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с белорусскими коллегами. Он заверил Рибейро, что внимательно изучит вопросы, поднятые ею, а также внимательно изучит рекомендации экспертов офиса представителя по вопросам свободы СМИ».

16 февраля обыски прошли в офисах и квартирах десятков правозащитников, профактивистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, а также у региональных правозащитников во многих городах страны. Сколько человек задержано, пока неизвестно, поскольку во время обысков массово изымались компьютеры и телефоны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, организации «Международная амнистия», белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.

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