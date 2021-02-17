«Международная амнистия»: власти нацелились на правозащитников и журналистов, чьим единственным преступлением было документирование волны грубых нарушений прав человека

Правозащитная организация «Международная амнистия» осуждает давление, которое белорусские власти оказывают на правозащитников и журналистов, говорится в заявлении на сайте организации.

«Заключив в тюрьму или принудительно выслав почти всех, кто связан с политической оппозицией в стране, белорусские власти теперь нацелились на правозащитников и журналистов, чьим единственным преступлением было документирование волны грубых нарушений прав человека, совершенных силами безопасности после спорных президентских выборов в августе прошлого года», — заявила представитель «Международной амнистии» Аиша Юнг.

Она назвала происходящее «организованной и целенаправленной попыткой уничтожить независимые СМИ и правозащитные организации страны путем пугающих домашних обысков, притеснений и преследований».

«Власти стремятся помешать им и отбить у других желание выполнять свою критическую и законную правозащитную и журналистскую работу. Шокирующее и беспрецедентное беззаконие, свидетелями которого мы являемся со стороны государства с прошлого года, бросает вызов широко распространенной международной озабоченности и критике», — отметила Юнг.

Представитель организации заявила: «Мы самым решительным образом осуждаем эти бесстыдные нападения, совершаемые под ложными предлогами, и призываем немедленно и безоговорочно освободить всех тех, кто был задержан за мирное осуществление свои прав. Чтобы поддержать белорусский народ, международное сообщество должно и впредь делать все возможное для защиты прав человека и противостояния ужесточению со стороны властей в отношении гражданского общества Беларуси».

16 февраля обыски прошли у десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах страны. Сколько человек задержано, пока точно неизвестно, так как во время обысков изымались компьютеры и телефоны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

«В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.

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