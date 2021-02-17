Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

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Сегодня погоду в республике будет определять прохождение малоактивных фронтальных разделов на фоне области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:

  • Брест -2..-4°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Витебск -7..-9°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель -7..-9°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно -5..-7°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев -6..-8°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Минск -5..-7°C (вероятность осадков 30-40%).
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Тэги: прогноз погоды

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