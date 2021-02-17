Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Сегодня погоду в республике будет определять прохождение малоактивных фронтальных разделов на фоне области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:
- Брест -2..-4°C (вероятность осадков 80-90%);
- Витебск -7..-9°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель -7..-9°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гродно -5..-7°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев -6..-8°C (вероятность осадков 60-70%);
- Минск -5..-7°C (вероятность осадков 30-40%).