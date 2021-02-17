Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

Сегодня погоду в республике будет определять прохождение малоактивных фронтальных разделов на фоне области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах: