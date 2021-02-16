Обыск в минском офисе независимого профсоюза РЭП продолжался около пяти часов

В центральном офисе независимого профсоюза РЭП в Минске прошел обыск, который продолжался с 13 до 18 часов.

Источник: РЭП

Из офиса забрали телефоны, ноутбуки, печатные материалы, личные деньги, сообщил после обыска в «Фейсбуке» председатель профсоюза РЭП Василий Завадский.

«Неприятным сюрпризом оказалась "находка" охотничьего патрона в диване на кухне, — написал Завадский. — Кто бывал в нашем офисе, знает, сколько людей там побывало, но, конечно, патрон в диване — это точно провокация».

Он расценивает действия силовиков как «очередную попытку задушить» независимый профсоюз РЭП.

Телеграм-канал профсоюза сообщает, что задержан недавно отметивший 70-летие правовой инспектор профсоюза, правозащитник из Бреста Владимир Малей.

Ранее сообщалось о проведении обысков в квартирах лидера профсоюза Геннадия Федынича, членов РЭП Игоря Комлика и его сына Андрея Комлика-Яматина.

16 февраля обыски прошли дома у более чем 20 правозащитников, профактивистов и независимых журналистов по всей стране. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, а также у региональных правозащитников во многих городах страны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.

Происходящее осудили в Совете Европы, Евросоюзе, организации «Международная амнистия», белорусские правозащитные организации, Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства и другие организации.