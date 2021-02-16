В Бресте начался суд над Александром Кордюковым, которого обвиняют в покушении на убийство военнослужащего во время разгона акции протеста

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 16 февраля начала рассматривать дело по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) УК в отношении Александра Кордюкова.

Фигурантом дела по ч. 2 ст. 363 УК также является Геннадий Шутов. Вечером 11 августа 2020 года в ходе разгона акции протеста ему было причинено огнестрельное ранение в голову. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен на лечение из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа умер. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, родственники Шутова не согласились с предложением прекратить в его отношении это уголовное дело в связи со смертью, так как хотят, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор.

По словам правозащитника, по версии обвинения, вечером 11 августа в Бресте Шутов и Кордюков в гараже выпили спиртное, после чего пошли на улицу Московскую. У Кордюкова при себе был кусок металлической трубы. На площадке у дома на улице Московской у них произошел конфликт с двумя военнослужащими, которые несли службу по охране общественного порядка. Кордюков ударил одного из них металлической трубой по голове и причинил тому легкие телесные повреждения. Затем у этого военнослужащего возникла потасовка с Шутовым, во время которой, он, стремясь обезвредить Шутова, выстрелил ему в область левого предплечья, но попал в затылок.

Потерпевшими по делу признаны двое военнослужащих, которые в судебном заседании подтвердили предъявленное обвинение фигурантам дела.

«Кордюков своей вины не признал. Он заявил, что вместе с Шутовым подошел к потерпевшим, которых они приняли за обычных прохожих, так как те были в гражданской одежде, и спросили у них, что здесь происходит. Военнослужащие не представлялись и служебные удостоверения не показали. После того как один из этих людей толкнул Кордюкова, тот дал ему сдачи, ударив куском трубы по ноге. На это мужчины достали пистолеты, и один закричал: "Уроды, завалю!" Кордюков убежал, так как опасался за свою жизнь», — рассказал правозащитник.

По словам Кисляка, представляющая в суде интересы Геннадия Шутова его дочь сегодня показала, что отец был добродушным человеком и все конфликты старался решать мирным путем.

Рассмотрение дела продолжится 17 февраля.