Во время трехчасового обыска в квартире Алеся Беляцкого изъят ноутбук, телефон и блокноты с записями

Во время обыска в квартире председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, который длился около трех часов, изъяты ноутбук, мобильный телефон и блокноты с записями. Об этом он сообщил БелаПАН.

Беляцкий не задержан, никакого процессуального статуса не имеет.

Он сообщил, что обыск проведен в рамках расследования дела по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности. «При обыске искали материалы, которые бы свидетельствовали о финансировании действий, которые грубо нарушают общественный порядок», — отметил правозащитник.

По мнению Беляцкого, его, вероятно, еще вызовут в Следственный комитет. «Со слов следователей я понял, что создана смешанная следственная группа, в которой есть оперативники как из Минска, так и из других городов. Они и проводят все эти следственные обыски», — добавил он.

Правозащитник также сообщил, что в офисе «Весны» на улице Мержинского в Минске обыск все еще продолжается.

16 февраля по всей Беларуси прошли обыски у журналистов и правозащитников. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах страны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.