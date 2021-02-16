Во время трехчасового обыска в квартире Алеся Беляцкого изъят ноутбук, телефон и блокноты с записями

/ Общество
Просмотров: 31

Во время обыска в квартире председателя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, который длился около трех часов, изъяты ноутбук, мобильный телефон и блокноты с записями. Об этом он сообщил БелаПАН.

Беляцкий не задержан, никакого процессуального статуса не имеет.

Он сообщил, что обыск проведен в рамках расследования дела по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности. «При обыске искали материалы, которые бы свидетельствовали о финансировании действий, которые грубо нарушают общественный порядок», — отметил правозащитник.

По мнению Беляцкого, его, вероятно, еще вызовут в Следственный комитет. «Со слов следователей я понял, что создана смешанная следственная группа, в которой есть оперативники как из Минска, так и из других городов. Они и проводят все эти следственные обыски», — добавил он.

Правозащитник также сообщил, что в офисе «Весны» на улице Мержинского в Минске обыск все еще продолжается.

16 февраля по всей Беларуси прошли обыски у журналистов и правозащитников. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах страны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: правозащитники Персона: Алесь Беляцкий

Другие материалы на эту тему:

Правозащитники провели в Минске тестовый пикет

Правозащитники провели в Минске тестовый пикет

Журналистом года правозащитники назвали главного редактора БелаПАН

Журналистом года правозащитники назвали главного редактора БелаПАН

Беларусь возглавляет Глобальный индекс рабства среди европейских стран

Беларусь возглавляет Глобальный индекс рабства среди европейских стран

Елена Тонкачева вернулась в Беларусь после трех лет высылки

Елена Тонкачева вернулась в Беларусь после трех лет высылки