Суд над журналистками «Белсата» Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой продолжится 17 февраля

Рассмотрение уголовного дела в отношении корреспондентов телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой продолжится в суде Фрунзенского района Минска17 февраля (начало в 10:00).

На заседании 16 февраля, сообщает телеграм-канал «Белсата», показали отрывки из стрима журналисток с «площади Перемен», прокурор зачитала около десяти цитат Андреевой из стрима, которые, по версии обвинения, доказывают ее вину. «С целью процессуальной экономии» суд посмотрел только некоторые фрагменты стрима, хотя защита просила показать видеозапись полностью. Среди прозвучавших цитат Андреевой была следующая: «Посмотрите на этих смелых парней, которые сначала сбежали, а потом вернулись на проезжую часть. А сейчас стоят напротив ГУБОПиКа и не уходят».

Среди других доказательств вины журналисток прокуратура привела опрос людей с «площади Перемен», где скандировали «Жыве Беларусь!». Адвокат Сергей Зикрацкий попросил приобщить к материалам дела запрос защиты к специалисту Национальной академии наук, чтобы тот оценил, содержит ли запись призывы и если да, то какие. Судья решит этот вопрос после исследования других доказательств.

Защита попросила приобщить ответы мобильных операторов о том, что в день акции мобильный интернет в Минске был ограничен. Судья удовлетворила прошение.

Прокурор зачитала расшифровку телефонных разговоров местных жителей, которые звонили в милицию, жаловались на молодых людей, блокирующих движение, и просили «прислать автозаки». Всего, по словам прокурора, на номер 102 поступило более десяти жалоб.

Адвокат попросил суд потребовать у предприятия «Минсктранс» сводку о задержках в работе транспорта 15 ноября. Прокурор выступила против, и судья отклонила ходатайство. Руководитель управления организации перевозок «Минсктранса» Роман Пранович, выступавший в качестве свидетеля, заявил, что у предприятия нет претензий к Андреевой и Чульцовой, так как все потери компенсированы в полном объеме.

Суд над Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой начался 9 февраля. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных белорусских медиа, а также сотрудники государственных и российских СМИ, близкие родственники, представители дипмиссий. На второе заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов и сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Дело рассматривает судья Наталья Бугук, гособвинитель — Алина Касьянчик.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Обеим предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек — якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Обвиняемые вины не признают. Правозащитники признали обеих журналисток политзаключенными.