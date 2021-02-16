Режиссера Игната Сидорчика приговорили к трем годам «химии»

Московский районный суд Минска вынес решение по уголовному делу в отношении 31-летнего политзаключенного режиссера, актера и поэта Игната Сидорчика.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил созданный Игнатом телеграм-чат «Прогулка», который силовики нашли в его телефоне 10 августа. В нем Игнат созвал своих друзей на встречу 9 августа и рассказал им, в том числе о том, как использовать прокси-сервер и приложения в случае блокировки интернета.

Сидорчика также обвинили в перекрытии движения вечером после выборов возле кинотеатра «Беларусь» в Минске.

Судья Юрий Машкетов признал Сидорчика виновным по ч. 1 ст. 342 УК и приговорил к трем годам «химии», сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Игнат Сидорчик находился под стражей шесть месяцев, а после оглашения приговора был отпущен из зала суда.