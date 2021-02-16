Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам за 2020 год выросла почти на четверть

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 января 2021 года составила 96 млрд 926 млн рублей. Это на 23,8% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,1% больше по сравнению с показателем на 1 декабря, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 января текущего года составила 2 млрд 771,3 млн рублей. По данным Белстата, за 2020 год она снизилась на 9,3%, по сравнению с 1 декабря — выросла на 8,4%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за 2020 год уменьшилась на 7,5% до 1 млрд 17,9 млн рублей, за декабрь — снизилась на 0,1%. В целом внешняя кредиторская задолженность за прошлый год выросла на 16,5% (до 13 млрд 55,8 млн), по сравнению с 1 декабря — на 6%.

Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 6% и на 1 января 2021 года составила 7 млрд 440,9 млн рублей, за декабрь — уменьшилась на 2,1%.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 61 млрд 493,7 млн рублей, или на 12,8% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,5% больше по сравнению с показателем на 1 декабря.

Просроченная дебиторская задолженность за прошлый год снизилась на 2,5% и на 1 января 2021 года составила 7 млрд 760,3 млн рублей (за декабрь — снижение на 2,6%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность снизилась на 3,2% до 893,9 млн рублей (за декабрь — на 5,1%).

В целом внешняя дебиторская задолженность за 2020 год выросла на 33,5% до 12 млрд 638,3 млн рублей, по сравнению с 1 декабря — снизилась на 2,5%.

Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 50 млрд 140,1 млн рублей, или на 21,2% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,2% меньше по сравнению с показателем на 1 декабря.