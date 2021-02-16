В ряде домов и детсадов Минска не будет тепла 17 февраля

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Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» планирует 17 февраля отключение участка квартальной теплосети для ликвидации повреждения, сообщили в секторе общественных связей указанного предприятия.

С 9:00 до 17:00 будет отсутствовать горячее теплоснабжение у потребителей в жилых домах по адресам: ул. Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47; ул. Народная, 58, 60, 62; ул. Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45; ул. Кулешова, 8, 10, 12; ул. Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21.

Временно останутся без теплоснабжения детсады по ул. Народная, 56, ул. Тухачевского, 29, 41а и медучреждение на ул. Филатова, 13.

В этот период не будет тепла и в административных зданиях по ул. Жилуновича, 39, ул. Тухачевского, 27а и ул. Филатова, 12.
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Тэги: Минскэнерго Минские тепловые сети отопление

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