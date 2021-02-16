ЕС: Кампания по запугиванию является нарушением основных свобод, прав человека и верховенства закона

Кампания по запугиванию активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов — это нарушение прав человека и принципа верховенства закона, заявил БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Петер Стано, комментируя проведенные сегодня в разных городах Беларуси обыски у правозащитников и журналистов.

«Белорусские власти сегодня нацелились на правозащитников, в том числе из авторитетного правозащитного центра "Весна", и Белорусскую ассоциацию журналистов, — сказал он. — У них дома и в офисах прошли обыски, поскольку власти усиливают кампанию по запугиванию и нападениям на активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, что является полным нарушением основных свобод, прав человека и верховенства закона».

Стано подчеркнул, что «народ Беларуси подвергается преследованиям за осуществление своих основных прав путем мирного протеста против фальсифицированных выборов в августе 2020 года и продолжающейся жестокости правоохранительных органов». «Это недопустимо, — сказал он. — Прошли сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусы лишены самых основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении. На сегодняшний день собраны сотни задокументированных случаев пыток».

Стано отметил, что ЕС «постоянно занимается ситуацией с правами человека в Беларуси». Он напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции в отношении 84 физических и 7 юридических лиц, которых считает ответственными в фальсификации выборов и репрессиях против мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов.

«Любые дальнейшие санкции будут приняты Советом ЕС единогласно, — сказал Стано. — В ЕС твердо убеждены в том, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли народа Беларуси — это единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси».

16 февраля по всей Беларуси прошли обыски у журналистов и правозащитников. Так, обыски были проведены в офисе Белорусской ассоциации журналистов, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, а также у региональных правозащитников во многих городах страны.

Следственный комитет сообщил, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой», — говорилось в сообщении.