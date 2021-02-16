Количество убыточных организаций в 2020 году выросло более чем на 11%, чистая прибыль уменьшилась почти на 43%

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось с 935 до 1040 (на 11,2%), их удельный вес — с 13,6 до 15,1%. Чистая прибыль организаций на 1 января 2021 года составила 6 млрд 104,1 млн рублей (на 42,6% меньше).

Прибыль до налогообложения составила 8 млрд 556,1 млн (-35,2%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 8 млрд 819,8 млн рублей против убытка в 220,5 млн рублей за 2019 год.

Прибыль от реализации выросла на 17,5% до 19 млрд 729,6 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 7,7 и 9,6% соответственно (в 2019 году — 7 и 8,7%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 256 млрд 167 млн рублей (+7%). При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 5,9% до 205 млрд 189,5 млн рублей.