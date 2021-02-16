Правозащитница Евгения Паращенко рассказала подробности обысков у нее и ее родителей

Пресс-секретарь Белорусского дома прав человека (БДПЧ) Евгения Паращенко рассказала подробности обысков, которые прошли сегодня в ее квартире в Гомеле и у ее родителей.

«Только что закончили два обыска, — написала она в «Фейсбуке». — Статья 342. Это по делу Андрея Стрижака, уверена на 100000%. Так как постановление на обыск прислала в гомельский ГУБОПиК Генеральная прокуратура. А еще следователи выясняли, "жил ли ваш муж на Советской" — собирались проводить обыск и там. Я пояснила, что там он жил с предыдущей женой. Де-юре я еще жена Стрижака, и фамилия у меня Стрижак по паспорту».

По словам Паращенко, при обыске у ее родителей забрали деньги и банковские карточки. «Забрали папины деньги (он собирал на подарок себе на 65 лет — электронную швейную машинку) и даже карточки, на которые мама и папа получают пенсию. Оставили "на жизнь" 55 рублей, — отметила она. — Второй обыск был в квартире, которую мы раньше снимали вместе с Андреем, а теперь снимаю я (и договор на меня). Забрали, кроме бумаг Андрея, и мои вещи: конспекты и материалы лекций с тех времен, когда я училась в БДПЧ в 2016—2017 годах, например. Конечно, деньги. И все, где было хоть маленькое изображение "Погони". Я дома у родителей, мой сыночек тут со мной».

Обыск прошел также у родителей Андрея Стрижака, который является сооснователем фонда BYSOL и в настоящее время находится за пределами Беларуси.

Обыски у сотрудников негосударственных СМИ и правозащитников начались утром 16 февраля в разных городах Беларуси.

Во время обыска в офисе БАЖ изъяты техника, сейф, папка с заявлениями на вступление в организацию, некоторые экземпляры журнала «Абажур». Офис опечатан. Присутствовавший при обыске председатель БАЖ Андрей Бастунец не задержан. Не задержаны также его заместители Борис Горецкий и Олег Агеев, к котором домой тоже приходили силовики.

После обыска в минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», председателя организации Алеся Беляцкого повезли домой для проведения обыска там.

Силовики также приходили домой к юристу Кристине Рихтер (у нее изъяли технику и документы, которые касаются деятельности БАЖ), правозащитникам Андрею Полуде (координатор кампании «Правозащитники против смертной казни»), Наталье Сацункевич и Дмитрию Соловьеву (его после обыска увезли), к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, председателю профсоюза Василию Завадскому, членам РЭП Игорю Комлику и Андрею Комлику-Яматину, к эксперту по цифровой безопасности Николаю Кванталиани.

В Гомеле обыски прошли у журналистов Анатолия Готовчица и Ларисы Щиряковой, волонтеров центра «Весна» Валерия Слепухина и Ильи Миронова, активиста движения «За Свободу» Владимира Кацоры, а также у родителей журналиста Евгения Меркиса.

Обыски прошли также в Гомельской области. В Светлогорске силовики приходили к правозащитнице Елене Маслюковой, в Мозыре — к руководителю местного отделения центра «Весна» Владимиру Телепуну.

В Могилеве внимание силовиков привлекли правозащитники Алексей Колчин и Борис Бухель, журналист Александр Бураков-младший.

В Витебске прошел обыск у родителей правозащитницы Ирины Третьяковой, в Бресте — у правозащитника Владимира Величкина и волонтеров «Весны» Екатерины Бажко и Анны Богданович.

Обыски в БАЖ, а также у журналистов и правозащитников в регионах проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет. «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий», — говорится в сообщении пресс-службы СК.