Биткоин установил исторический рекорд в 50 тысяч долларов

Главная по капитализации криптовалюта — 933 млрд долларов — прибавила за сутки почти 4 процента к стоимости и торгуется дороже 50 тысяч долларов за единицу.

Источник: coinmarketcap.com

Наибольший суточный рост курса из ТОП-50 криптовалют зафиксирован у Cosmos — 25%, Kusama — 20%, IOTA — 13%, Polkadot и Decred — по 9%.

В 2018 году мы публиковали подробные инструкции по покупке биткоина и объясняли, почему он будет дорожать — тогда он стоил 5502 и 7950 долларов.