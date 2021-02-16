Союз журналистов Германии осудил атаки на свободу прессы в Беларуси
Союз журналистов Германии (DJV) осудил обыски у белорусских журналистов, сообщает «Немецкая волна».
«Мы решительно осуждаем эти атаки на свободу прессы в Беларуси, —
Обыски у сотрудников негосударственных СМИ и правозащитников начались утром 16 февраля в разных городах Беларуси.
Во время
На данный момент продолжается обыск в минском офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».
Силовики также приходили домой к юристу Кристине Рихтер (у нее изъяли технику и документы, которые касаются деятельности БАЖ), правозащитникам Андрею Полуде (координатор кампании «Правозащитники против смертной казни»), Наталье Сацункевич и Дмитрию Соловьеву (его после обыска увезли), к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, председателю профсоюза Василию Завадскому, членам РЭП Игорю Комлику и Андрею Комлику-Яматину, к эксперту по цифровой безопасности Николаю Кванталиани.
В Гомеле обыски прошли у журналистов Анатолия Готовчица и Ларисы Щиряковой, пресс-секретаря Белорусского дома прав человека Евгении Паращенко, волонтеров центра «Весна» Валерия Слепухина и Ильи Миронова, активиста движения «За Свободу» Владимира Кацоры, а также у родителей журналиста Евгения Меркиса.
Обыски прошли также в Гомельской области. В Речице — у родителей сооснователя фонда BYSOL Андрея Стрижака. В Светлогорске силовики приходили к правозащитнице Елене Маслюковой, в Мозыре — к руководителю местного отделения центра «Весна» Владимиру Телепуну.
В Могилеве внимание силовиков привлекли правозащитники Алексей Колчин и Борис Бухель, журналист Александр Бураков-младший.
В Витебске прошел обыск у родителей правозащитницы Ирины Третьяковой, в Бресте — у правозащитника Владимира Величкина и волонтеров «Весны» Екатерины Бажко и Анны Богданович.
Обыски в БАЖ, а также у журналистов и правозащитников в регионах проводятся в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса, сообщил Следственный комитет. «В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные. Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий», — говорится в сообщении пресс-службы СК.