На суде в Бресте военнослужащий признался, что стрелял на поражение в Геннадия Шутова

/ Общество
Просмотров: 72

Житель Бреста 43-летний Геннадий Шутов получил смертельное ранение вечером 11 августа в результате выстрела в затылок из служебного пистолета Макарова. Выстрел произвел спецназовец Роман Гаврилов.

Детали гибели Шутова стали известны 16 февраля в Брестском областном суде, где началось слушание уголовного дела в отношении Александра Кордюкова, который в тот вечер был вместе с Шутовым.

Капитан Роман Гаврилов и его коллега прапорщик Арсений Голицын проходят по данному уголовному делу в качестве потерпевших.

Кордюкова обвиняют в сопротивлении сотруднику милиции с применением насилия (ч. 2 ст. 363) и в покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга (ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 статьи 139).

Вечером 11 августа Гаврилов и Голицын в гражданской одежде, но со служебным оружием находились в брестком микрорайоне Восток, где охраняли общественный порядок. По версии следствия, Шутов и Кордюков напали на военнослужащих.

Как отмечалось в сообщении Следственного комитета, «мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием».

«Пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы», — говорится в сообщении СК.

Читайте также:

На суде пострадавший Роман Гаврилов рассказал, что сделал предупредительный выстрел, потом хотел выстрелить Шутову в плечо, но попал в затылок.

Судья спросила у Гаврилова, почему он целился не в ногу Шутову. Потерпевший ответил, что боялся попасть в себя.

Как сообщает «Брестская газета», на вопрос, мог ли Гаврилов избежать выстрела в затылок Шутову и сохранить ему жизнь, тот ответил: «Я сделал всё, что мог. Я плохо себя чувствовал».

По словам потерпевших, раненому Шутову была оказана первая помощь и вызвана бригада 103. Геннадий Шутов был перевезен из Бреста в военный госпиталь в Минск, где скончался 19 августа.

Александр Кордюков был задержан 14 августа, содержался в Минске в СИЗО на улице Володарского.

 

Фото b-g.by
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: милицейское насилие убийство по неосторожности Персона: Геннадий Шутов Роман Гаврилов Арсений Голицын Александр Кордюков Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

«Избили ни за что, вышел из ИВС весь синий, месяц хромал — но это всё законно?»

«Избили ни за что, вышел из ИВС весь синий, месяц хромал — но это всё законно?»

Виктора Борушко осудили на пять лет. Приговор встретили криками «Позор!»

Виктора Борушко осудили на пять лет. Приговор встретили криками «Позор!»

Суд по нападению на сотрудника ОМОНа. Видео не подтверждает выводы следствия

Суд по нападению на сотрудника ОМОНа. Видео не подтверждает выводы следствия

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»