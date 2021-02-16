За сутки в Беларуси выросло число зарегистрированных случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.134 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 1.028 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Фото Depositphotos

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 практически не изменилось — 15 февраля их было 1.100. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 270.921, умерли 1.867 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 260.057 человек.

За минувшие сутки выполнено 7.432 теста на коронавирус, что почти в два с половиной раза меньше, чем двумя днями ранее (всего выполнено 4.698.244 теста).

Как отмечают в Минздраве, положительные прогнозы развития ситуации с заболеваемостью COVID-19 позволяют продолжить перепрофилирование коек в больницах Беларуси.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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