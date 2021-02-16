Офис БАЖ опечатан: изъяты техника, сейф, документы

Обыск в офисе Белорусской ассоциации журналистов завершен, он длился около трех часов.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе БАЖ, изъята техника, сейф, папка с заявлениями на вступление в организацию, некоторые экземпляры журнала БАЖ «Абажур». Офис опечатали.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец, который присутствовал при обыске, не задержан. Бастунца отпустили домой, но он предполагает, что в его квартире также может пройти обыск.

Обыск в офисе правозащитного центра «Весна» продолжается уже около двух часов и пока не завершен, сообщил БелаПАН заместитель председателя центра Валентин Стефанович.

Как сообщалось ранее, утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников. Обыски проходят в рамках расследования дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса.

На данный момент известно, что в Минске силовики пришли к заместителям председателя БАЖ Борису Горецкому и Олегу Агееву, юристке Кристине Рихтер (у нее изъяли технику и документы, которые касаются деятельности БАЖ), а также к правозащитникам ПЦ «Весна» Андрею Полуде (он также является координатором кампании «Правозащитники против смертной казни»), Наталье Сацункевич и Дмитрию Соловьеву (после обыска его увезли).

Силовики приходили к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, председателю профсоюза Василию Завадскому, членам РЭП Игорю Комлику и Андрею Комлику-Яматину, а также к эксперту по цифровой безопасности Николаю Кванталиани.

В Гомеле обыски прошли у журналистов Анатолия Готовчица и Ларисы Щиряковой, пресс-секретаря Белорусского дома прав человека Евгении Паращенко, волонтеров ПЦ «Весна» Валерия Слепухина и Ильи Миронова, активиста движения «За Свободу» Владимира Кацоры, а также у родителей журналиста Евгения Меркиса.

В Речице также прошел обыск у родителей сооснователя фонда BYSOL Андрея Стрижака.

В Могилеве пришли к правозащитникам ПЦ «Весна» Алексею Колчину и Борису Бухелю, а также к журналисту Александру Буракову-младшему.

В Витебске прошел обыск у родителей правозащитницы Ирины Третьяковой, в Бресте — у правозащитника Владимира Величкина и волонтеров ПЦ «Весна» Екатерины Бажко и Анны Богданович.

В Могилеве с обыском пришли к руководителю местного отделения ПЦ «Весна» Владимиру Телепуну, в Светлогорске — к правозащитнице Елене Маслюковой.