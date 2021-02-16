«Власть ищет «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным, а надо заглянуть в офисы ОМОНа и ГУБОПиКа». Тихановская прокомментировала сегодняшние обыски

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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала проводимые 16 февраля массовые обыски в квартирах сотрудников и в офисе Белорусской ассоциации журналистов, а также правозащитного центра «Весна».

«Они ищут «преступников» среди тех, кто помогает политзаключенным и пишет о борьбе белорусов за свободу. Они ищут «преступников» в домах их родителей. Но в поисках преступников им следует заглянуть в офисы ОМОНа, ГУБОПиКа и всех ответственных за репрессии», — заявила Тихановская в своем телеграм-канале.

По ее словам, это и есть «настоящий государственный кризис», ведь ради удержания власти режим репрессирует даже тех, кто защищает права людей. Экс-кандидат в президенты добавила, что, пока это происходит, в опасности находятся все белорусы.

«Но белорусы знают, как решить этот кризис. Такими действиями Лукашенко сам собирает материалы дела для международного трибунала против себя и своих приближенных. И мы уже передали информацию в Евросоюз и Совет ООН по правам человека с требованием принять меры», — сказала Тихановская.

Утром 16 февраля в разных городах Беларуси начались обыски у журналистов и правозащитников. По данным «Весны» и БАЖ, силовики пришли домой к руководителю Белорусской ассоциации журналистов Андрею Бастунцу, его заместителям Борису Горецкому и Олегу Агееву. Обыски также прошли в квартире, где живет сын Бастунца Арсений, у юриста Кристины Рихтер, у правозащитника «Весны» Андрея Полуды и у других.

Телефоны некоторых правозащитников и волонтеров недоступны.

Пресс-служба Следственного комитета в своем телеграм-канале сообщила, что СК продолжает расследовать дело по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
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Тэги: репрессии обыски Персона: Светлана Тихановская

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