СК прокомментировал волну обысков, накрывшую сегодня страну

В Следственном комитете прокомментировали серию обысков, которые проходят во многих городах страны.

СК отмечает, что действия проходят в рамках «расследования уголовного дела по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК».

Так, в частности, отмечается, что «в рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные».

«Хозяйничают» в офисах организаций сотрудники ГУБОПиК (мероприятия санкционированы Генпрокуратурой).