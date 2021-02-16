Массовая облава: к журналистам и правозащитникам пришли с обысками

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К руководителям Белорусской ассоциации журналистов утром 16 февраля пришли силовики.

Председатель БАЖ Андрей Бастунец

Первым об этом успел сообщить заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий. Позднее в телеграм-канале БАЖ рассказали, что сотрудники милиции также пришли к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и заместителю главы ассоциации Олегу Агееву.

По информации БАЖ, Бастунца увезли в офис организации на улице Кальварийской в Минске, где будет проводиться обыск.        

Силовики также явились к правозащитникам и журналистам в Гомеле и Могилеве.

В частности, милиция пришла в дом гомельской журналистки-фрилансера Ларисы Щиряковой. Причиной обыска называют уголовное дело по статье 362 УК (убийство сотрудника милиции).

Также идет обыск у гомельского журналиста Анатолия Готовчица.

Из Могилева сообщают про обыски у правозащитников Алексея Колчина и Бориса Бухеля. 
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Тэги: БАЖ обыски правозащитники Персона: Борис Горецкий Андрей Бастунец Олег Агеев Лариса Щирякова Анатолий Готовчиц Алексей Колчин Борис Бухель

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