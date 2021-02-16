По мнению Александра Добровольского, советника по политическим вопросам Светланы Тихановской, главным дестабилизирующим ситуацию в Беларуси фактором является нахождение Александра Лукашенко у власти.

В интервью «Радыё Свабода» он отметил , что Беларусь оказалась в ситуации, когда ни одна из сторон не может добиться победы. «Наша задача — изменить соотношение сил и вынудить режим пойти на переговоры, — заметил представитель штаба экс-кандидата. — Исходя из здравого смысла, Лукашенко должен идти на переговоры, если он хоть немного переживает за страну. Но мы понимаем, что он не совсем адекватный человек».

Добровольский подчеркнул, что оппозиция рассчитывает на переговоры с другими структурами и группой чиновников, которые «смогут взять на себя ответственность за страну»: «Нам важен выход из политического кризиса, и мы готовы к диалогу с любым, кто может на это повлиять».

Он отметил, что «диалог» в СИЗО КГБ и ВНС — «это не диалог, а его имитация», которой Лукашенко «все время занимается»: «Корень кризиса в том, что люди голосовали за другого кандидата. Пока Лукашенко не уйдет, в Беларуси будет политический кризис. Он не разрешится без настоящих переговоров и честных выборов».