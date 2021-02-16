ЕАБР выделит Беларуси 101 млн евро
Евразийский банк развития открывает финансирование строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт. Это первая из четырех газовых ТЭС, которые станут резервом для Островецкой АЭС (БелАЭС).
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«Действительно, ЕАБР подписал договор о финансировании строительства пиковой станции в Беларуси. Инициаторам проекта для поставки оборудования из ЕС необходимы были доступные средства в евро. Наш банк смог привлечь на очень выгодных условиях связанное финансирование от консорциума европейских банков»,— пояснил «Ъ» председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. В Siemens комментариев не предоставили.