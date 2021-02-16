Беларусь ожидает фронтальный раздел

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Сегодня погоду в стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается (лишь по северо-востоку выпадет снег; слабая метель).

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, по северу порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест -5..-7°C;
  • Витебск -8..-10°C;
  • Гомель -10..-12°C;
  • Гродно -5..-7°C;
  • Могилев -10..-12°C;
  • Минск -7..-9°C.
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Тэги: прогноз погоды

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