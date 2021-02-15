На МКАД столкнулись шесть транспортных средств

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Крупная авария произошла на МКАД днем 15 февраля.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW двигался по внешнему кольцу МКАД и вблизи развязки с ул. Лейтенанта Кижеватова из-за неправильно выбранной скорости при перестроении попал в неуправляемый занос. В результате произошло столкновение с попутно ехавшим Mazda. После этого BMW врезался в Ford, а далее в Peugeot и Mercedes Sprinter. Последнее авто от удара отбросило в грузовой «МАЗ».

Были травмированы водитель и пассажир BMW, а также водитель Ford.
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Тэги: МКАД ДТП Город: Минск

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