Генпрокуратура Беларуси направила в Латвию запрос о выдаче Валерия Цепкало

Генеральная прокуратура Беларуси направила латвийским коллегам просьбу о выдаче экс-претендента на пост президента, бывшего дипломата и директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности.

«Уголовное дело в отношении Цепкало В. В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь».

В надзорном органе напомнили, что 21 февраля 1994 года между Беларусью и Латвией был заключен договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Валерий Цепкало, не зарегистрированный кандидатом в президенты, покинул Беларусь вместе с детьми 23 июля 2020 года из-за угрозы ареста.

8 февраля Следственный комитет сообщил, что направил в Генпрокуратуру страны документы об инициировании процедуры экстрадиции Цепкало, который обвиняется в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.

9 февраля министр иностранных дел Литвы Эдгарс Ринкевичс заявил, что требование белорусских правоохранительных органов об экстрадиции Цепкало должно быть отклонено. «Рассматриваю просьбу режима Лукашенко об экстрадиции белорусского оппозиционного политика Валерия Цепкало как неприкрытую попытку мести, требование должно быть отклонено», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Чиновник отметил, что в соответствии с латвийским законодательством решение об экстрадиции принимают компетентные правоохранительные органы после оценки всех аспектов дела.