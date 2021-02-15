Президент Литвы: Говорить о закупке электроэнергии от БелАЭС просто неприлично

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью службе новостей местного телеканала TV3 в очередной раз подтвердил позицию государства по поводу невозможности торговли электричеством с Беларусью в связи с работой АЭС.

«К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня, — приводит его слова в переводе на русский язык новостной портал Delfi . — Совершенно игнорируются требования по реализации рекомендаций [по итогам] стресс-тестов, процесс [ввода в эксплуатацию] искусственно ускоряется за счет безопасности. И говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах, или тем более о закупке электроэнергии с такой станции, просто неприлично».

12 февраля Науседа обсуждал вопрос БелАЭС со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Как сообщается на сайте президента Литвы, собеседники затронули тему безопасности этой АЭС, а также предотвращения поставок на рынок стран Балтии электричества из государств, которые эксплуатируют небезопасные атомные станции.

По информации Delfi, в тот же день министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис информировал Яниса Витембергиса — латвийского министра экономики, в чьем ведении находится сфера энергетики, что с начала производства электроэнергии на БелАЭС количество поступающего в Латвию электричества из России выросло в 3,5 раза, а использование латвийско-российской перемычки — вчетверо. В разговоре с коллегой Крейвис призвал латвийскую сторону пересмотреть методику торговли электричеством с третьими странами.

После обращения представителей Литвы по поводу торговли производимой на БелАЭС электроэнергией в странах Балтии министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил время «для ознакомления и оценки этой информации».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

В начале ноября 2020 года Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. Министр энергетики Литвы неоднократно заявлял, что это законодательство нарушается и в страну все равно попадает белорусское электричество. В частности он указывал на то, что электроэнергия из Беларуси идет в Латвию через Россию.

10 февраля этого года команда экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) завершила двухдневный визит на БелАЭС в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов атомной станции. Предварительный отчет экспертов ожидается в марте.