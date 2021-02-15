Пьяный водитель «Рено» врезался в микроавтобус на Долгиновском тракте

Утром 15 февраля в Минске по вине пьяного водителя случилось ДТП, в результате которого три авто получили механические повреждения.

По предварительной информации столичной ГАИ, мужчина 1982 года рождения ехал на Renault по Долгиновскому тракту в направлении переулка Червякова в крайней левой полосе. На сужении дороги водитель не учел безопасный боковой интервал до движущегося справа в попутном направлении автомобиля Mercedes. В результате машины столкнулись.

Затем нарушитель продолжил движение и врезался микроавтобус Mercedes, после чего остановился. Никто не пострадал.

Как выяснилось, виновник ДТП был пьян: концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 2,04 промилле.