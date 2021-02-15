За январь Украина импортировала из Беларуси электричества больше, чем за весь прошлый год

За январь 2021 года Украина импортировала из Беларуси 183,722 млн киловатт-часов электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

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Из этого количества 180,589 млн кВт∙ч электричества поступило в режиме коммерческих поставок, 3,133 млн — в режиме аварийных поставок. В свою очередь Украина в режиме аварийной помощи поставила в Беларусь 77 тыс. кВт∙ч электроэнергии.

В январе этого года Беларусь стала крупнейшим коммерческим поставщиком электроэнергии на украинский рынок, обеспечив 67,3% импорта Украины и обогнав Словакию (29,2%), Венгрию (2,6%) и Румынию (0,9%).

Следует отметить, что за первый месяц текущего года Украина уже приобрела белорусского электричества больше, чем за весь прошлый год. Напомним, в 2020-м Украина импортировала из Беларуси 152,308 млн кВт∙ч электроэнергии.

В середине 2019 года в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок, и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

За вторую половину 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 852 млн 137,3 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 45,57 млн долларов. Однако с начала 2020 года Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась к маю.

4 ноября 2020 года на совещании и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли было заявлено, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь.

Однако 5 января этого года компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта белорусской электроэнергии в торговую зону объединенной энергосистемы Украины. Этот шаг был аргументирован тем, что апрельское решение Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, о приостановке импорта из Беларуси, принятое из-за риска негативных для энергосистемы последствий распространения COVID-19, утратило силу 1 января 2021 года.

Решение возобновить импорт электричества из Беларуси вызвало негодование ряда экспертов в украинском медиапространстве. 12 января Минэнерго Беларуси отреагировало на эту критику, заявив, что «вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости». «Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того, — отметили в министерстве. — Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что не видит противоречия в том, что Украина возобновила торговлю электроэнергией с Беларусью, несмотря на жесткую позицию по ситуации в соседней стране.

«Можно ли торговать с Беларусью, когда там происходят системные нарушения прав человека? Мой ответ — можно, это моя принципиальная позиция», — сказал чиновник. Вместе с тем он подчеркнул, что после начала протестов Украина заняла очень жесткую позицию: присоединилась к санкциям Евросоюза, не признала Александра Лукашенко легитимным президентом, несколько облегчила переезд белорусских граждан в Украину.

«Я хочу заверить, что мы всегда будем стоять на стороне белорусского народа, — заявил глава украинского МИД. — Но также хочу добавить, что еще ни одна страна мира не ввела каких-либо системных, комплексных экономических санкций против Беларуси. Есть санкции против компаний, но торговое эмбарго против Беларуси не применялось».

Кулеба отметил, что торговля электроэнергией с Беларусью на данном этапе — это тактика, в то время как стратегия заключается в том, чтобы Украина в 2023 году присоединилась к энергосистеме ЕС, рассинхронизировавшись с системами Беларуси и России.