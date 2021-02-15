Завершено следствие по делу переводчицы Ольги Калацкой

Следствие по делу переводчицы Ольги Калацкой завершено, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Калацкую обвиняют в хулиганстве (ст. 339 Уголовного кодекса) — во время одной из акций протеста она якобы нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку.

По информации БАЖ, 14 февраля к 89-летней матери Калацкой приходил один из следователей по делу ее дочери. Разговор длился около 30 минут и касался скорой передачи дела в суд.

Ольга Калацкая была задержана 15 января в своей квартире в Минске. Она успела сообщить на своей странице в «Фейсбуке», что ее повезли во Фрунзенское РУВД «на беседу». Позже адвокату сообщили в РУВД, что она задержана по уголовной статье (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Однако 19 января ей предъявили обвинение по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство).

4 февраля в квартире 89-летней матери Калацкой прошел обыск. Как сообщала пресс-служба БАЖ, обыск проведен в рамках уголовного дела в отношении Калацкой. «Пока неизвестно, что забрали во время обыска. Известно только, что забрали ключи от квартиры Ольги и поехали с обыском туда», — говорилось в сообщении.

Ольга Калацкая — преподаватель английского языка, переводчик книги Маргарет Этвуд «Пенелопиада», а также произведений Вирджинии Вульф, Теннесси Уильямса, Уильяма Голдинга. Занимается переводами фильмов и мультфильмов на белорусский язык.

«Ольга Калацкая не является журналисткой, но ее задержание вызвало широкий резонанс в кругах белорусской интеллигенции, — отмечает БАЖ. — Ольга много работала с журналистами — преподавала для них английский язык, делала переводы».

С требованиями немедленно освободить Калацкую выступили Американский ПЕН-центр и канадская писательница Маргарет Этвуд.

Калацкая живет с 89-летней матерью, которой необходим уход.