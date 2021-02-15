Более тысячи случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Беларуси
За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1100 случаев
Как сообщило Министерство здравоохранения, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 14 февраля их было 1658, днем ранее — 1745. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 269 787, умерли 1858 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 259 029 человек.
За минувшие сутки выполнено 9613 тестов на коронавирус, что почти вдвое меньше, чем днем ранее (всего выполнено 4 690 812 тестов).
Как отмечают в Минздраве, положительные прогнозы развития ситуации с заболеваемостью COVID-19 позволяют продолжить перепрофилирование коек в больницах Беларуси.