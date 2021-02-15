«Взрывных устройств не обнаружено». Сообщение о минировании Минского завода шестерен оказалось ложным

Саперно-пиротехнические группы, обследовав Минский завод шестерен ничего опасного и подозрительного не нашли.

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Как ранее сообщалось, сегодня ночью на электронную почту предприятие пришло сообщение о минировании.

После заявления в милицию на завод прибыли экстренные и специальные службы.

«Саперно-пиротехнические группы обследовали указанный объект и прилегающую территорию, взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники милиции проводят необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщения», — отметили в ГУВД.

В соответствии с ч. 1 ст. 340 УК за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.