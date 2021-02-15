КГБ добавил 17 белорусов в список, причастных к терроризму

КГБ внес 17 белорусов в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Добавленные в список 12 мужчин и пять женщин обвиняются по ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма).

В списке находятся Николай Автухович и проходящие с ним по одному делу Павел Сава, Артур Попок (не задержан, находится в розыске. — БелаПАН.), Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

В списке также анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович.