КГБ добавил 17 белорусов в список, причастных к терроризму

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КГБ внес 17 белорусов в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Добавленные в список 12 мужчин и пять женщин обвиняются по ст. 289 Уголовного кодекса Беларуси (акт терроризма).

В списке находятся Николай Автухович и проходящие с ним по одному делу Павел Сава, Артур Попок (не задержан, находится в розыске. — БелаПАН.), Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

В списке также анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович.
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Тэги: терроризм репрессии КГБ Персона: Николай Автухович Павел Сава Артур Попок Ирина Горячкина Сергей Резанович Павел Резанович Любовь Резанович Ирина Мельхер Антон Мельхер Галина Дербыш Виктор Снегур Владимир Гундарь Ольга Майорова Игорь Олиневич Дмитрий Дубовский Сергей Романов Дмитрий Резанович

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