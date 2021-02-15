В Столинском районе годовалый ребенок отравился глазными каплями

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Следователи Столинскорго района проводят проверку по факту отравления головалого ребенка.

Как сообщили в СК, днем 12 февраля 30-летняя жительница района дома разбирала аптечку.

«Женщина положила в пакет на пол флакон с остатками капель для глаз. Когда она на несколько минут отвлеклась, ее годовалый сын достал из пакета флакон и употребил содержимое. Ребенок с отравлением госпитализирован», — отмечают следователи.

В настоящий момент назначен ряд экспертиз, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
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Тэги: отравление дети Город: Столин

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