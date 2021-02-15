Не надо торопиться: Макей высказался о запрете БЧБ-флага

Под бело-красно-белым флагом «совершалось много преступлений против белорусского народа», но вопрос о его запрете требует серьезного обсуждения, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопрос, как он относится к идее признания БЧБ-флага экстремистским.

«Вопрос очень сложный. Я выскажу свою личную точку зрения. Я считаю, что к истории надо относиться бережно. У нас много памятников советского и досоветского периодов. Я когда-то сказал: разве камень виноват в том, что его здесь поставили? Если вы не согласны с чем-то или хотите высказать свою точку зрения (я имею в виду новую власть, которая, условно говоря, в той или иной стране меняется), возьмите и поставьте табличку, что вот это такой-то памятник, что он посвящен такому-то деятелю, как он оценивается, позитивно или отрицательно и т.д. В ходе экскурсий, которые могут происходить на этом месте, можно разъяснять подобного рода вещи. Я не понимаю, зачем сносить памятники. Я действительно этого не понимаю. Мое мнение: к истории надо относиться бережно», — сказал Макей в интервью РБК .

Что касается флага, он считает, что «историки должны сесть и провести масштабное мероприятие, конференцию, обсуждение».

«Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме. Как бы какие-то резкие, запретные вещи, решения не привели к тому, что это, наоборот, вызовет какое-то отторжение у части общества, если даже это небольшая часть общества. Это моя личная точка зрения», — подчеркнул Макей.

По его словам, пока решение не принято и он внимательно следит за дискуссией.

В конце января Генпрокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским. «В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан, с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — заявила официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак 29 января в эфире телеканала «Беларусь 1».

5 февраля в Генпрокуратуру, Министерство культуры и Министерство внутренних дел была направлена собравшая более 100 тыс. подписей петиция против признания бело-красно-белого флага экстремистским. Петицию, созданную Координационным советом по урегулированию политического кризиса в Беларуси, за неделю подписали 103.202 человека.

10 февраля Генпрокуратура заявила : «В связи с поступлением в Генеральную прокуратуру многочисленных обращений граждан по вопросам отнесения бело-красно-белого флага к экстремистской символике сообщается следующее. Признание материалов экстремистскими осуществляется судом в соответствии с законом Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в ближайшее время парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским. «Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»

«И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», — заявил Лукашенко, который в 1994 году принимал присягу президента под бело-красно-белым флагом.